Iris Mittenaere en couple avec Kev Adams ? "C'est absolument faux !"

Iris Mittenaere "amoureuse" et en couple avec l'humoriste Kev Adams ? Pas si vite !

Alors que nos confrères de Paris Match avaient décidé d'officialiser la nouvelle ce 15 novembre 2017, voilà que la sublime Miss Univers 2016 a souhaité réagir pour démentir cette information auprès de nos confrères de Gala.

"C'est absolument faux !", a insisté la reine de beauté de 24 ans. Et celle qui ne manque pas de projets – notamment à la télévision ! – de poursuivre un brin agacée par cette situation : "Je ne veux pas parler de ma vie privée, j'en avais averti la jour­na­liste, en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Je lui ai juste dit que j'étais 'heureuse' de façon plus géné­rale. Mes propos ont été défor­més et je le regrette amère­ment."

Côté actualité, Iris Mittenaere – qui coprésidera l'élection Miss France 2018 au côté de Jean Paul Gaultier – sera à Las Vegas le 26 novembre prochain afin de rendre sa couronne de Miss Univers. La cédera-t-elle à notre nouvelle représentante Alicia Aylies (Miss France 2017) ? Le suspense est entier...

Une chose est sûre, une fois sa couronne rendue, Iris – qui était jusque-là tenue de résider à New York – pourra se consacrer à ses amours en toute liberté... mais ça, c'est son jardin secret !