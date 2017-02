Iris Mittenaere, sa dure vie à New York : "Je deviens paranoïaque"

Depuis plusieurs jours, Iris Mittenaere (ex-Miss France 2016), couronnée Miss Univers 2016, vit à New York dans un sublime appartement de 150 m². Un rêve pour de nombreuses jeunes femmes qui, malheureusement, frôle le cauchemar pour la belle française de 24 ans.

Au Parisien, l'étudiante en chirurgie dentaire a confié avoir du mal avec sa nouvelle notoriété. En plus de vivre à des milliers de kilomètres de sa famille et de son chéri Matthieu, la jeune femme doit s'habituer à ne plus avoir de vie privée.

Une chose particulièrement compliquée pour elle. "À New York, je me sens épiée. Sur Internet, je retrouve des photos de moi dans la rue, chez le coiffeur. Je me mets à psychoter. Ça fait un peu peur. J'imagine qu'il y a des photographes partout. Je ne peux plus sortir sans maquillage ou en pyjama. Je deviens paranoïaque", confie-t-elle avec une grande franchise.

Malgré tout, Iris Mittenaere ne veut pas se plaindre. Elle sait que son règne ne durera qu'un an et qu'elle doit profiter à fond de toutes les opportunités. Pour le moment, elle fait du mieux qu'elle peut pour faire honneur à sa couronne. Une chose pas toujours évidente comme elle l'explique dans l'interview puisqu'il lui arrive parfois de se sentir seule, notamment à cause de la barrière de la langue.