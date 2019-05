Iris Mittenaere : Robe fendue ultraglam face à la bombe Victoria Silvstedt

Les robes de stars sont scrutées chaque soir sur les marches du Palais du Festival de Cannes, tout comme leur cou, leurs oreilles et leur poignet, ornés de magnifiques bijoux. De Grisogono fait partie ces joailliers qui donnent de la valeur ajoutée aux looks tant photographiés.

Mardi 21 mai 2019, De Grisogono a organisé une soirée en marge du 72e Festival de Cannes sur les hauteurs d'Antibes, à l'hôtel du Cap-Eden-Roc. Pour mettre ses luxueuses créations en valeur, le joaillier suisse a invité l'une des plus belles femmes du monde : Iris Mittenaere. Bien que très occupée par son nouveau rôle de meneuse de revue dans le spectacle L'Oiseau paradis, mis en scène par Kamel Ouali et proposé au Paradis latin, à Paris, l'ancienne Miss France et Miss Univers a débarqué à Cannes.

Coiffée et mise en beauté par William Cerf, qui n'a aucun aucun lien de parenté avec l'ancienne Miss France Camille Cerf, Iris Mittenaere a fait sensation dans une longue robe brodée fendue lui permettant de mettre en valeur ses magnifiques jambes fuselées. Sa longue chevelure était relevée en chignon et ses oreilles parées de vertigineuses boucles De Grisogono. La Nordiste de 26 ans a posé avec une sublime beauté métisse notamment connue pour avoir défilé pour Victoria's Secret, la Française Cindy Bruna. Le mannequin de 24 ans était à tomber une longue robe noire fendue.

Grande habituée des soirées De Grisogono, Victoria Silvstedt n'a pas manqué celle-ci. La Suédoise de 44 ans a opté pour une longue robe rosée signée Georges Makaroun.