Iris Mittenaere : Sa dernière photo très sensuelle ravit ses fans...

Iris Mittenaere est devenue l'une des sensations d'Instagram en l'espace de seulement quelques années.

Consciente de son incroyable popularité à travers le monde, l'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a de nouveau décidé ce 25 juin 2018 de gâter ses 1,7 million d'abonnés en publiant une photo d'elle dans une longue robe blanche et beige dont elle a retiré les bretelles de ses épaules avec une grande sensualité. "Tout en douceur, softness", a-t-elle simplement indiqué en légende du cliché. Un look so sexy et so classy !

Bien entendu, les internautes ont adoré ce nouveau cliché et l'ont fait savoir sans tarder. "Quelle belle photo, très angélique", "Une beauté pure", "Trop belle, trop sensuelle", "C'est vraiment la plus jolie des Miss", "Quelle beauté, quelle douceur !", pouvait-on lire dans les réactions.

Pour rappel, quand elle ne fait pas le tour du monde et qu'elle ne prend pas la pose avec sensualité, Iris Mittenaere, toujours aussi complice avec l'humoriste Kev Adams, fait ses armes à la télévision française. En effet, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà tourné la troisième saison de Ninja Warrior (TF1) en tant que co-animatrice aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. On a hâte de voir le résultat cet été !