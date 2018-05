Iris Mittenaere sensuelle en body à Malibu : L'ex-Miss fait sensation !

Iris Mittenaere n'a aucun mal à enchanter ses abonnés sur Instagram.

L'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde pour représenter le charme à la française continue en effet de nous faire honneur avec sensualité loin de nos frontières, même après ses deux règnes !

Lundi 28 mai 2018, Iris Mittenaere (25 ans) a décidé de publier une photo d'elle en body noir à manches longues sur la plage de Malibu en Californie, au petit matin, alors que le soleil se faisait encore discret. "Hello monday #sea #morning", commentait-elle simplement en légende du cliché laissant également apparaître son joli sourire, son non moins joli décolleté et ses jambes magnifiques. Bien entendu, les internautes ont aussitôt félicité Iris pour sa plastique irréprochable. "Tu es sublime, très séduisante Iris", "Quelle jolie sirène", "Alerte à Malibu !!!", "Tu nous fais vraiment rêver", "Mais tu vas pas t'arrêter de voyager. Je suis carrément jaloux là !", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

La veille, c'est depuis un emblématique poste de "lifeguards" sur la plage que la complice de l'humoriste Kev Adams s'exhibait déjà avec style !

Pour rappel, quand elle ne voyage pas tout autour de la planète, Iris Mittenaere fait ses armes à la télévision. En effet, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà tourné la troisième saison de Ninja Warrior (TF1) en tant que coanimatrice aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.