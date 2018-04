Ninja Warrior 3 – La finale reportée à Cannes : Christophe Beaugrand s'explique

C'est le problème des émissions tournées en extérieur... Les tournages sont hautement tributaires des conditions météorologiques !

Mardi 3 avril 2018, les membres de l'équipe de Ninja Warrior (TF1) en ont une nouvelle fois fait l'expérience alors qu'ils espéraient pouvoir mettre en boîte la grande finale de la 3e édition du concours sportif. Face aux bourrasques de vent et à la pluie qui s'abattaient sur Cannes en ce début de printemps, la production a dû se résoudre à annuler le tournage et à le reporter au lendemain.

C'est Christophe Beaugrand, coanimateur du show aux côtés de Denis Brogniart et d'Iris Mittenaere, qui a communiqué la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Gros stress dans les coulisses du tournage de Ninja Warrior ! Que va-t-il se passer ce soir ?", a-t-il d'abord lancé en commentaire d'une vidéo où l'on entend distinctivement le bruit du vent contre son abri. Et d'ajouter quelques heures plus tard, résigné : "Désolé, la pluie et le vent nous contraignent à annuler le tournage de la finale mais ce n'est que partie remise !!!"

Dans la foulée, l'animateur de 41 ans a publié un lien pour que le public puisse se réinscrire pour un tournage prévu ce 4 avril 2018.