Iris Mittenaere : Son (gros) salaire de Miss Univers 2016 dévoilé !

Dimanche 9 avril 2017, Capital (M6) consacrait un reportage intitulé "Miss Univers : une couronne qui vaut de l'or". L'occasion d'en savoir un peu plus sur le salaire d'Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers 2016 le 30 janvier dernier, aux Philippines.

Les rumeurs concernant la somme qu'elle empoche chaque mois depuis le début de son règne sont nombreuses. Il se disait notamment que la grande amie de Camille Cerf (Miss France 2015) était rémunérée près de 20 000 dollars par mois, soit l'équivalent de 19 000 euros. Une information à laquelle Iris Mittenaere avait réagi au détour d'un entretien accordé au Parisien : "J'aimerais toucher autant d'argent. Mais ça me paraît énorme. Pour l'instant, je n'ai pas encore été payée. Je n'ai même pas signé mon contrat. J'attends qu'il soit finalisé pour l'envoyer en France et le faire traduire."

Depuis, la belle brune de 24 ans a perçu son salaire et selon Capital, il serait d'environ 5 000 euros brut par mois. Il faut également compter les avantages matériels (voiture, appartement à New York, soins esthétiques ou encore garde-robe) estimés à 500 000 euros, soit un total de 560 000 euros pour l'ensemble de son règne.

Le sujet précise également que 23 personnes sont chargées de gérer son emploi du temps surchargé, qu'elle n'a pas le droit de se marier ou de tomber enceinte et que les appels destinés à sa famille sont minutés. "C'est beaucoup de responsabilités. On ne s'en rend pas forcément compte mais ce n'est pas qu'une soirée. C'est un job d'un an, qui est éprouvant physiquement et mentalement. C'est une vie de rêve mais c'est du travail", a-t-elle déclaré.

La jeune femme, en couple avec Matthieu, a également fondu en larmes après avoir découvert le beau cadeau d'une fan : "Moi je ne m'attendais pas à tout ça puisque lorsqu'on est élu on ne s'attend pas à recevoir autant d'amour des gens." Une séquence touchante.