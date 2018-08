Isabelle Adjani revient sur les terres d'origine de son père

Bientôt à l'affiche du très attendu nouveau film de Romain Gavras, Le monde est à toi, Isabelle Adjani fourmille de projets et confirme son grand retour au cinéma. En octobre prochain, l'immense comédienne va tourner un film réalisé par son amie Yamina Benguigui. Et pour les besoins de ce long métrage, elle va tourner pour la première fois sur les terres natales de son père, l'Algérie. Si Adjani s'y était déjà rendue par le passé, elle n'a jamais pu y tourner un film – son seul projet, Parfums d'Alger, avait été avorté pour cause de désaccords avec le metteur en scène.

Le film de Yamina Benguigui s'intitulera Soeurs, révèle la principale intéressée dans Le Parisien. Isabelle Adjani y donnera la réplique à Maïwenn (qui avait joué la version enfant d'Adjani dans L'été meurtrier) et à Rachida Brakni. Trois soeurs qui se déchirent lorsque l'une d'elles – campée par Adjani – décide de raconter l'histoire de leur père mourant au théâtre. "Isabelle jouera une metteuse en scène, Maïwenn une chef d'entreprise et Rachida une députée divers droite de la France", souligne Yamina Benguigui qui a coécrit le scénario avec Abdel Raouf Dafri (Mesrine, Un prophète). "Ce sera un film de femmes, uniquement avec des femmes", ajoute-t-elle.

Soeurs "questionnera le rapport au pays d'origine et au pays d'accueil, l'enracinement, l'intégration". Pour Isabelle Adjani, ce sera donc une véritable introspection. "Pour les Algériens, Isabelle représente la femme qui a réussi et qui a assumé ses origines. Elle leur appartient", assure Yamina Benguigui qui avait rencontré l'iconique actrice de L'Été meurtrier en 1988... en Algérie justement. "On ne s'est plus quittées. Depuis, on se voit ou on s'appelle tous les jours. C'est au-delà de l'amitié", se félicite celle qui avait dirigé la grande comédienne dans Aïcha, job à tout prix, où elle tenait un petit rôle.