Jusqu'à présent silencieuse sur sa nouvelle histoire de coeur, la chanteuse québécoise Isabelle Boulay a fini par l'évoquer depuis que celle-ci a été révélée au grand jour. La star, en couple avec le célèbre avocat français Eric Dupond-Moretti, ne cache pas son admiration pour son amoureux...

Dans les pages du magazine Gala, Isabelle Boulay a confirmé sa romance, avec pudeur. "J'ai toujours gardé la porte de mon intimité close. Une liai­son, c'est fragile, précieux et périlleux. De plus, je n'ai jamais voulu parler de mes amours, de peur que ça empêche mon public de se proje­ter dans mes chan­sons. Nous aurions aimé que notre rela­tion reste un secret bien gardé, comme ça a été le cas pendant un certain temps (...) Je n'ai pas le talent de faire mon métier et d'étaler ma vie privée en même temps. Je n'ai ni la force ni les moyens de Céline Dion !", dit-elle.

Malgré son envie de préserver son jardin secret, Isabelle Boulay ne peut s'empêcher de dire quelques mots fort élogieux au sujet de son compagnon. "Il nous reste telle­ment peu de temps pour nous... Lui est dévoré par son travail, sa passion, il est péna­liste, c'est donc plus compliqué. Mais peu importe, pour aimer quelqu'un, j'ai besoin d'ad­mi­rer, et lui, je l'ad­mire beau­coup. Et je conti­nue­rai de l'ad­mi­rer quoi qu'il arrive", clame-t-elle. Eric Dupond-Moretti suscite l'admiration de beaucoup de monde, lui qui est surnommé Acquittator (avec 141 acquittements à son actif) par ses pairs...

Avec son nouvel amoureux, la chanteuse de 44 ans a trouvé son équilibre. "J'ai aussi besoin d'une garçon­nière, pas celle que vous pouvez imagi­ner, parce que je suis aussi fidèle qu'un chien, mais une chambre à moi, pour m'iso­ler. Je suis une amou­reuse entière, quand j'ai un homme dans la peau, il n'y a que lui", dit-elle.

Isabelle Boulay sort dans les bacs le disque En vérité, le 19 mai.

Thomas Montet