Iskra Lawrence : Canon et non retouchée en lingerie

Les mannequins règnent sur l'industrie de la mode, mais sont les plus exposés à la pression liée au physique que ses autres principaux acteurs (agents, casteurs, marques et presse). Une femme s'en détache et régale ses millions d'admirateurs de photos d'elle en petite tenue, non retouchées. Iskra Lawrence affole les réseaux sociaux...

Comme de nombreuses personnalités, Iskra y essuye de nombreux commentaires déplacés. La bombe britannique de 26 ans fait surtout le bonheur de ses abonnés (près de 3,5 millions sur Instagram) en publiant les photos de son quotidien notamment rythmé par les voyages, séances photo et soirées mondaines.

Ce mercredi 3 mai, Iskra a partagé sur Instagram deux nouveaux clichés. La jolie blonde y pose en sous-vêtements et écrit en légende "#NOretouching", indiquant à ses followers que les images n'ont pas été retouchées, et "#everyBODYisbeautiful" ("Tous les corps sont beaux"), un mantra adopté par des millions d'utilisateurs de l'application.

L'auteur de ces photos s'appelle Gavin Glave. Lui aussi offre à la toile de superbes images d'Iskra Lawrence.