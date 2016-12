Issa Doumbia et sa perte de poids : Son incroyable transformation grâce au sport

Il y a un mois, Issa Doumbia a révélé en photo sur Twitter qu'à force de persévérance il a réussi à perdre 23 kilos : "Allez on regarde la transformation ?! On remet les mêmes vêtements... Changement d'alimentation, hygiène de vie, sport et surtout le mental !!!! -23kg #onlacherien #determination #issavsissa #justdoit."

Une sacrée perte de poids qui n'est que le début de sa transformation. Car comme on peut le voir via le très alimenté compte Instagram de l'acteur de Nos chers voisins, Issa Doumbia est toujours aussi motivé et se donne beaucoup de mal pour changer. "Parcours avec des répétitions", "séries de gainage", "twist barre" "développés couchés", "séries de 60 abdos"... l'humoriste qui reviendra sur scène en janvier avec son spectacle Première consultation ne s'arrête plus.