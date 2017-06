Ivan Fandino : Mort du torero, encorné en pleine corrida, le public choqué

La disparition d'Ivan Fandiño, valeureux matador originaire d'Orduna près de Bilbao, fera sans nul doute réagir les anti-corridas. Si la corrida reste populaire en Espagne avec environ 1 800 spectacles par an et près de six millions de spectateurs, elle est aussi de plus en plus contestée, avec son interdiction depuis 2012 en Catalogne par le gouvernement nationaliste catalan, tandis que plusieurs villes ont suspendu la feria. Selon l'Association nationale des organisateurs de spectacles taurins (Anoet), les "toros" génèrent annuellement un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros.