Jack Lang ému 3 ans après la mort de sa fille : "On pense à elle tout le temps"

Mardi 20 juin, Marc-Olivier Fogiel recevait Jack Lang dans son émission Le Divan. À l'antenne de France 3, l'homme politique s'est confié sur sa relation avec François Hollande, son enfance durant l'Occupation ou encore la disparition brutale de sa fille Valérie Lang.

La comédienne est décédée en 2013 à l'âge de 47 ans d'une tumeur cancéreuse au cerveau. Face à Marc-Olivier Fogiel, Jack Lang a avoué qu'il était encore aujourd'hui "très difficile" pour lui d'évoquer le sujet. "C'est une fille d'exception, a-t-il déclaré. On pense tout le temps à elle."

"Dans les jours qui ont précédé sa mort, elle a tenu à dire à chacun ses sentiments profonds, a poursuivi l'ex-ministre de l'Éducation nationale. Et ces phrases... Je ne peux même pas les dire aujourd'hui ici parce que l'émotion... Ce qu'elle m'a dit est transperçant, bouleversant."

Très ému et visiblement fier, Jack Lang a par la suite souligné les qualités de sa fille disparue : "Elle était tout amour. Amour de ses parents, du théâtre, de la beauté, des autres. Elle s'est beaucoup battue pour les sans-papiers, les sans-logement, contre toutes les injustices."

Après Jack Lang, c'est Christine Angot qui s'installera à son tour dans le Divan de Marc-Olivier Fogiel mardi 27 juin. La romancière et dramaturge française fera des confidences étonnantes sur France 3. Ce numéro sera le dernier du programme, qui pourrait ne pas revenir la saison prochaine. Marc-Olivier Fogiel, qui a reçu plus de 60 invités, est en discussion avec la chaîne pour décider si son Divan se met en pause. Il est également en discussion pour un autre projet sur France Télévisions et se consacrera également à l'écriture d'un livre assez personnel.

Cet avant-dernier numéro du Divan de Marc-Olivier Fogiel a réuni 259 000 téléspectateurs, soit 3,5% de part de marché.