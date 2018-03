Jacques de Monaco : Le petit prince célèbre la Saint Patrick avec joie

Depuis le 2 novembre 2016, Charlene de Monaco partage, un peu, de sa vie de princesse sur son compte Instagram officiel. Ce dernier fait évidemment la part belle aux sports, aux engagements humanitaires de la princesse monégasque et, pour le plus grand bonheur de ses abonnés, à ses jumeaux, Jacques et Gabriella. En ce samedi 17 mars 2018, c'est le prince héréditaire Jacques de Monaco, marquis des Baux, qui est à l'honneur pour une occasion très spéciale.

Le 17 mars, c'est en effet la Saint Patrick, une fête chrétienne en l'honneur du saint patron de l'Irlande. Une fête qui comme Halloween a son folklore. Sur la photo postée ce samedi sur Instagram par la princesse, on découvre le petit Jacques, 3 ans, attablé. Il porte des lunettes aux couleurs de l'Irlande et un drapeau irlandais à la main. Devant lui se trouve un gobelet en carton sur lequel on peut lire l'expression "Luck o' the irish", aussi utilisée par la princesse en hashtag, qui est un peu la devise de cette fête : la "chance des irlandais", ce n'est pas seulement être très chanceux, c'est aussi un état d'esprit, c'est voir le bien dans la pire des situations... Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.