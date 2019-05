Jacques et Gabriella de Monaco : sortie en famille avec Albert et Kaia-Rose

L'occasion était trop belle pour rester à la maison. Comme à son habitude, le prince Albert de Monaco s'est fendu d'une visite amicale lors des essais du 77e Grand Prix de Formule 1 de Monaco, samedi le 25 mai. Il était accompagné pour l'occasion de ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, mais également de leur cousine Kaia-Rose, la fille de Gareth Wittstock, frère de la princesse Charlene.

Les trois bambins semblaient aux anges de se retrouver au milieu des voitures et de toute cette agitation. Tous trois vêtus de rouge avec des polos de sportifs et en lunettes de soleil, les enfants étaient à croquer. Albert de Monaco, papa vigilant, n'a pas quitté des Jacques, Gabriella et Kaia-Rose des yeux. Lui aussi semblait détendu, arborant une casquette blanche et une cravate colorée. Aucun signe de Charlene lors de cette balade sous le soleil monégasque. Mais l'épouse d'Albert a été aperçue plus tard dans la journée en compagnie de son tendre mari.

Côté F1, c'est Lewis Hamilton (Mercedes) qui a réalisé le meilleur temps des qualifications devant Valtteri Bottas. Coup dur en revanche pour les Monégasques, leur représentant Charles Leclerc (Ferrari) a été éliminé dès la première phase des qualifications suite à une erreur tactique de son écurie. "Je n'ai pas de mot, c'est difficile à accepter. Jeter une qualification comme ça c'est vraiment dommage", a-t-il déclaré à l'AFP après son élimination.

Après les essais, Lewis Hamilton (auteur de la pole position) a rendu hommage à Niki Lauda : "Cela a été une semaine difficile et c'est fantastique que nous puissions arriver ici et améliorer encore notre performance. Niki aimait cela. J'étais très attaché à Niki et ces huit derniers mois, nous nous envoyions des vidéos. Certains jours, il se portait bien et d'autres non. Niki est celui qui a amené l'équipe vers moi. Si je n'avais pas reçu son appel, je ne serais pas où je suis et je me dis que je lui dois mes victoires". La légende de la F1 est décédée le 20 mai dernier.