Gabriella et Jacques de Monaco : Câlins et trop mignons devant leurs parents

Comment ne pas craquer ! Vendredi 31 août 2018 se déroulait sur le Rocher le Cavagnëtu, le traditionnel pique-nique des Monégasques dans les jardins du parc Princesse Antoinette à Monaco. Un événement qui vient clore l'été, entre messe liturgique, spectacle et dîner sous les oliviers. La famille princière y était évidemment présente, tout comme un millier de Monégasques. Comme tous les ans, Charlène de Monaco et son mari, le prince Albert, étaient de la partie. Mais ce sont leurs enfants, les jumeaux Gabriella et Jacques (3 ans), qui leur ont volé la vedette.

Et pour cause, ils étaient tout bonnement irrésistibles ! Jacques est arrivé dans les bras de sa maman, tandis que la petite Gabriella tenait la main de son papa. Habillés dans des vêtements folkloriques qui faisaient écho au spectacle auxquels ce petit monde a assisté, les deux enfants se sont montrés très proches pendant la danse du groupe La Paladienne. Aux pieds de leurs parents, Gabriella et Jacques admiraient le show avec une tendre complicité, la fillette ayant les bras autour du cou de son frère et la tête posée sur son épaule gauche. À la fin du spectacle, ils n'ont pas manqué d'applaudir, ravis et enchantés par ce qu'ils avaient vus.

La soirée a commencé à 18h30 par une messe célébrée par Monseigneur Barsi, avant un spectacle suivi d'un dîner sous la forme de divers buffets mis en place par la mairie de la Principauté. Les happy few conviés à l'événement pouvaient ensuite partager un moment de convivialité sous les oliviers du parc, et aux côtés de la famille princière. Car outre Charlène, Albert et leurs enfants, on a également croisé Gareth Wittstock et Sean Wittstock (frères de la Princesse Charlène de Monaco), Jean Leonard de Massy et son fils Melchior, la baronne Elisabeth-Anne de Massy (cousine d'Albert) et sa fille Mélanie de Lusignan, Georges Marsan (maire de Monaco) ou encore Roisin Galvin, l'épouse de Gareth Wittstock.