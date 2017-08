Jacques Legros : Pourquoi son fils chanteur ne participera pas à The Voice !

Chaque été depuis dix-neuf ans, Jacques Legros prend les commandes du JT de 13h sur TF1. Mais le journaliste de 66 ans n'est pas la seule star de la famille. En effet, son fils Gabriel, 12 ans, a lui aussi des talents. Il a en effet joué dans Bad Buzz, le film d'Éric et Quentin, les deux acolytes de Yann Barthès. Mais ce n'est pas tout, Gabriel est également passionné de musique.

"C'est un véritable artiste, a confié le joker de Jean-Pierre Pernaut a nos confrères de Télé Loisirs. Il prend des cours de chant avec Armande Altaï [ex-prof de la Star Academy, ndlr], qui m'a dit que, depuis Grégory Lemarchal, elle n'avait pas connu un phénomène comme lui ! Donc, c'est pas mal !"

Je sais trop bien comment fonctionne ce milieu

Des prouesses qui rendent Jacques Legros on ne peut plus fier. Toutefois, le papa veille au grain. Pas question pour lui que Gabriel se fasse connaître en participant à un télé-crochet. "On ne le verra jamais dans The Voice ! Je le lui interdis", a lancé le présentateur de TF1.

Et d'expliquer les raisons de son choix : "Je sais trop bien comment fonctionne ce milieu pour avoir travaillé chez Endemol [la société qui produisait la Star Academy, ndlr] ! C'est une émission de télé, pas un concours de chant. Une émission de télé, ça répond à des règles de télé beaucoup plus qu'à des règles de concours de chant." Voilà qui est clair...