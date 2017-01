Jacques Penot : Mort de l'acteur français à 57 ans, Géraldine Danon le pleure

Annie Girardot, Miou-Miou, Jeanne Moreau, Pierre Arditi, Claude Brasseur, Richard Berry, Jean Rochefort... La liste des grands noms du cinéma français avec qui il a collaboré est longue. Elle ne s'étoffera malheureusement pas davantage. L'acteur Jacques Penot est mort à l'âge de 57 ans.

C'est une de ses amies, la comédienne Géraldine Danon, qui a annoncé la nouvelle de sa disparition sur sa page Facebook ce mercredi 25 janvier. "À toi Jacques. Tu seras certainement plus heureux là-haut avec Florence et Isabelle. Tu n'as pas fini de me manquer. Ton talent, ta générosité et ta folie n'ont pas fini de me porter et de m'éclairer", a-t-elle partagé sur sa page. Un message rempli d'émotion.