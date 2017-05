Jade Foret, bonbon tout en transparence à Cannes avec son mari Arnaud Lagardère

En promotion pour sa première bande dessinée Amber Blake (qui sort ce 24 mai), Jade Foret enchaîne les apparitions remarquées. Au lendemain de sa prestation olé-olé dans Touche Pas à Mon Poste, le sculptural mannequin belge avait rendez-vous avec le Festival de Cannes et ses fameuses marches. La belle s'y était déjà illustrée et elle n'a pas manqué de récidiver ce mercredi 24 mai avant la projection du film Les Proies, de Sofia Coppola.

La maman de Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (1 an) est arrivée au bras de son richissime mari, l'homme d'affaires Arnaud Lagardère. Habillée d'une robe rose, la Belge de 26 ans n'est pas passée inaperçue, sa tenue jouant avec subtilité et sensualité sur la transparence, mettant en valeur ses divines formes et dévoilant une sorte de gaine rose en guise de sous-vêtements.

Sexy et elle le sait, Jade n'a pas manqué d'en jouer au côté de son chéri, forcément fier. Un bonbon à croquer !