Jade Foret : Sa bouleversante déclaration pour le 1er anniversaire de Nolan

La veille, le top belge avait déjà publié trois clichés inédits de son fiston adoré, son "prince charmant". Jade Foret avait profité des célébrations à venir pour adresser un touchant message à Nolan.

"J'ai du mal à réaliser que nous sommes le 16 janvier 2017 et qu'il y a tout juste un an, je t'ai mis au monde. J'étais déjà une maman comblée avec tes deux grandes soeurs, mais je voulais tellement un petit garçon.. La grossesse à été très difficile et j'ai failli te perdre à plusieurs reprises, je me rappelle qu'à chaque hémorragie je priais pour que tu t'accroches, et tu t'es accroché à la vie mon petit coeur. Je t'ai donné la vie et tu as illuminé la mienne..Tu es le petit garçon dont j'ai toujours rêvé... Merci pour tout l'amour que tu me donnes, pour tout le bonheur que tu me procures, ton unique regard me fait sentir tellement bien , tu arrives à assouvir toutes mes peines, à me redonner des forces même quand je suis à bout de souffle, à me faire sourire quand je suis triste ou à me faire rire quand j'ai qu'une envie c'est de pleurer", a-t-elle écrit.

Joyeux anniversaire, Nolan !