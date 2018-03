Jade Lagardère : Pour les 4 ans de Mila, elle dévoile une vidéo craquante

Revenue de son séjour de rêve aux Maldives, où elle a passé de délicieuses et luxueuses vacances, Jade Lagardère s'est attelée à fêter comme il se doit l'anniversaire de sa fille Mila. La demoiselle a eu 4 ans, le 9 mars.

Sur Instagram, où elle est très active, Jade Lagardère a publié une vidéo très touchante pour l'anniversaire de sa fille, retraçant les beaux moments de sa naissance à nos jours. On peut voir Mila bébé à la maternité puis à la maison, apprenant à manger et parler mais aussi en train de jouer avec sa maman ainsi qu'avec son mari, l'homme d'affaires Arnaud Lagardère. Des images intimes et assez rares du couple avec leur fille.

Jade Lagardère, maman lionne avec sa progéniture, est habituée à organiser de belles fêtes, que ce soit pour les anniversaires de ses enfants ou pour Noël, comme en témoignent les clichés qu'elle poste sur les réseaux sociaux, a sans doute gâté sa petite Mila. Le mannequin (et auteur de BD) et son mari sont aussi les heureux parents de Liva (5 ans) et Nolan (2 ans).