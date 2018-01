Jade Lagardère : Bombesque en bikini avec ses enfants aux Maldives

Après avoir fêté la nouvelle année en région parisienne, Jade Lagardère a fait ses valises pour aller chercher ce qui manque cruellement à la France depuis plusieurs semaines : le soleil ! La jeune femme est partie avec ses trois enfants, aux Maldives.

Sur Instagram, le mannequin de 27 ans et épouse de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, a partagé de nombreux clichés d'elle dans ce coin de paradis de l'océan Indien. En ce mois de janvier, Jade Lagardère peut profiter de températures aux alentours de 30 degrés et elle ne se prive donc pas d'aller à la piscine ou la plage, faisant bronzer son corps de rêve en bikini. Mais, entre deux séances sous les UV, elle ne manque pas non plus de divertir ses enfants Liva (5 ans), Mila (3 ans) et Nolan (qui a récemment eu 2 ans) avec des activités d'extérieur.