Jade Lagardère : Avec ses enfants, la belle prend du bon temps !

Sur Insta­gram, Jade Lagar­dère a partagé un très beau cliché où elle apparaissait avec ses trois enfants – Liva, Mila et Nolan – ce jeudi 6 juillet. "La vie", selon ses mots.

La sublime brunette est une mère épanouie. Avec les trois enfants qu'elle a eus avec son époux le célèbre homme d'affaires Arnaud Lagardère, la bombe n'hésite pas à prendre la pose pour satisfaire ses quelque 98 200 abonnés sur le réseau social.

Jade Lagardère ne se lasse jamais de partager sa joie d'être une maman au top. Alors qu'hier, la jolie Belge s'affichait totalement nue sur le Net, elle dévoile aujourd'hui un moment intime en noir et blanc avec ses petits bouts de chou. D'ailleurs, elle met tout le monde d'accord avec le magnifique portrait de famille qu'elle a posté sur Instagram.

Simplement vêtue d'un bikini dans son jardin, la belle brune est entourée de Nolan (1 an) – adorable dans son ensemble à rayures –, Livia (4 ans) et Mila (3 ans) en maillot de bain qui prennent la pose tels de petits mannequins professionnels. Trop chou ! Conquis, les inter­nautes ont commen­té par dizaines ce cliché qui a rassemblé près de 1400 "like". "Même en blanc et noir, ta famille est magnifique", "Très belle petite famille", "Wouah vous êtes magnifiques la famille", "L'exemple, 3 enfants et un corps dont on rêve toutes...", "Oh c'est chou toute la famille", "Une bien jolie famille", "Très belle photo, comme quoi une lionne veille toujours sur ses petits" ou encore "Ce corps... t'es sublime", lit-on.