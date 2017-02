Jade Foret : Sexy en robe décolletée pour la Saint-Valentin avec son mari

Jade Foret est une femme amoureuse et elle le fait savoir. La jolie Belge a profité de la Saint-Valentin, le 14 février, pour célébrer l'amour qu'elle porte à son époux, le businessman Arnaud Lagardère...

Sur Instagram, la jeune femme de 26 ans a publié une sorte de roman-photo illustrant sa soirée en tête à tête avec son mari, à leur domicile. Jade Foret, qui possède une silhouette de rêve, était plus sexy que jamais dans une courte robe rouge très moulante et très décolletée. Elle avait visiblement envie de passer une belle soirée avec son époux et a mis le paquet pour créer une ambiance romantique grâce à des ballons en forme de coeur ou de bouche ainsi qu'en allumant un réconfortant feu de cheminée. Le couple a également partagé un gâteau lui aussi en forme de coeur. "J'ai rencontré ce mec il y a six ans... Voilà où nous en sommes aujourd'hui", a-t-elle commenté.

Jade Foret et Arnaud Lagardère ont trois enfants, Liva (4 ans), Mila (2 ans) et Nolan (qui vient de fêter son premier anniversaire).

Thomas Montet