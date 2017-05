Jade Lagardère sexy en robe haute couture, Hanouna déchaîné au dîner du PSG

Ce sont plus de 400 invités qui ont répondu présents le 16 mai dernier à l'occasion du quatrième édition du dîner de gala annuel de la Fondation PSG (dirigée par Christine Le Gal) au Parc des Princes. Si les femmes de footballeurs ont sorti leurs plus belles tenues pour cet événement caritatif exceptionnel, elles ne sont pas les seules. Jade Lagardère a également fait sensation alors qu'elle accompagnait son époux, le mécène Arnaud Lagardère. Très investi dans le monde du sport, l'homme d'affaires de 56 ans et ami Nasser Al-Khelaifi (président du PSG) n'a pas hésité à débourser 90 000 euros pour une création "Paris est magique" de l'artiste Patrick Rubinstein lors de la vente aux enchères.

Dotée d'une plastique irréprochable malgré ses trois grossesses, silhouette qu'elle entretient assidûment, Jade Lagardère a opté pour une longue robe décolletée, divine création Zuhair Murad. Fière d'avoir contribué à la récolte des 660 000 euros récoltés, la jeune maman Belge de 26 ans a partagé une vidéo regroupant les meilleurs moments de sa soirée sur Instagram. De sa séance d'essayage à domicile à son voyage en voiture et son arrivée au Parc des Princes.