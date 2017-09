Jamel Debbouze dans Quotidien : Sa blague sur une femme ronde qui ne passe pas

Jamel Debbouze est-il allé trop loin lundi 5 septembre sur le plateau de Quotidien ? Certains téléspectateurs et internautes le lui reprochent...

Invité de Yann Barthès à l'occasion de l'arrivée prochaine son nouveau spectacle Maintenant ou Jamel, qui débarque le 1er décembre prochain à La Cigale, Jamel Debbouze s'est montré particulièrement en forme. Électron libre qui n'a pas peur de dépasser les limites, le célèbre humoriste et acteur de 42 ans a fait le show, arborant une toute nouvelle moustache liée au tournage d'Alad' 2 avec Kev Adams.

Alors que la séquence du Petit Q est lancée en fin d'émission, après que le rappeur MC Solaar et les jeunes artistes, les frères, Bigflo et Oli ont rejoint le plateau, Jamel Debbouze s'autorise des commentaires audacieux, voire déplacés et scandaleux pour certains.

Tandis que le sujet est consacré à Usher, accusé d'avoir exposé plusieurs de ses conquêtes à l'herpès, un focus est opéré sur l'une d'entre elles. Une jeune Américaine ronde nommée Quantasia Sharpton, qui a déjà fait parler d'elle en donnant une conférence de presse. Lorsque les images de cette intervention publique en présence de son avocate sont diffusées, Jamel Debbouze explose de rire, provoquant le malaise de ses voisins. Le mari de Mélissa Theuriau va même encore plus loin en la qualifiant de "menteuse". Impossible qu'elle ait pu séduire Usher avec ses rondeurs, sous-entend-il... Une fois le reportage terminé, l'humoriste en rajoute une couche : "Je suis sûr que c'est une menteuse." Et même lorsqu'un autre sujet, celui du match de l'équipe de France contre le Luxembourg qui s'est joué le 3 septembre à Toulouse, est abordé, il revient sur l'affaire Usher en demandant : "On peut repasser l'image de la victime ?"

La blague de Jamel Debbouze n'est pas très bien passée, suscitant de nombreuses réactions sur Twitter. "Monsieur @DebbouzeJamel considérez vous qu'une femme plantureuse ne peut pas plaire à un homme, fusse-t-il un grand baraqué !!??", "Si vous voyez 'Jamel Debbouze' associé à 'grossophobie' demain, c'est normal. Bonne soirée. #Quotidien", commentent certains internautes, quand d'autres prennent sa défense : "Ok, on en est à accuser @DebbouzeJamel d'être grossophobe alors qu'il est juste drôle, ok."