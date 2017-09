Jamel Debbouze : Nouveau look pour la rentrée, inspiré d'un super-héros ?

Le mois d'août et les vacances d'été terminés, place à la rentrée ! Jamel Debbouze s'est saisi de l'occasion pour réaliser une épatante transformation. Le comédien partage désormais des traits communs avec un super-héros américain...

C'est sur les réseaux sociaux que Jamel Debbouze dévoile son nouveau look ! Son ami Kev Adams a publié sur Instagram une photo d'eux deux, prise à Marrakech. Le créateur du Marrakech du Rire y pose souriant, habillé d'un costume et coiffé de cheveux ondulés, d'une moustache et d'un bouc.

Kevin Adams écrit en légende : "Fin de la première partie du tournage de #Alad2 ! On vous prépare un super film ! Quelques petits jours de repos et c'est reparti !! On vous embrasse avec Robert Downey JR". Jamel Debbouze ressemble-t-il à l'interprète du héros Marvel, Iron Man ? À vous, amis lecteurs, de juger sa mise en beauté.