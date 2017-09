James Bond sera marié dans le 25e film de la saga... avec Léa Seydoux ?

Il y a quelques semaines, Daniel Craig confirmait de lui-même qu'il sera bientôt de retour dans le costume du célèbre espion anglais, 007. L'interprète de James Bond avait confirmé cette information le 15 août dernier dans le Late Show de Stephen Colbert. Lui qui, au sortir du tournage de Spectre, avait affirmé qu'il préférerait "se tailler les veines" plutôt que de rempiler. "Plutôt que de dire quelque chose avec style et élégance, j'ai dit quelque chose de vraiment stupide", a-t-il expliqué sur le plateau américain.

Ce Bond 25, qui sortira le 8 novembre 2019 et devrait être réalisé par Yann Demange (qui avait signé le très réussi '71 en 2014), sera scénarisé par Robert Wade et Neal Purvis, deux habitués de la franchise. Les deux scénaristes planchent sur le projet depuis le mois de mars, et il semblerait qu'ils aient bien avancé. Selon la Page Six, l'intrigue commence à se constituer avec comme fil conducteur, un James Bond amoureux. Rien de bien surprenant jusqu'ici. Séducteur invétéré, l'espion britannique a enchaîné les conquêtes, mais rarement il n'a éprouvé un amour pérenne pour une femme. Il a fallu attendre Spectre, et cette séquence finale avec Léa Seydoux (Madeleine Swann) pour voir un James Bond secret ouvrir son coeur.

Selon les sources de la Page Six du New York Post, James Bond sera marié dans ce nouvel opus ! "Bond a quitté les services secrets, il est amoureux et marié", révèle un proche de la production qui n'hésite pas à spoiler, ajoutant que "sa femme est ensuite tuée". C'est donc un Bond vengeur qui reprendrait du service, un peu à la manière de Bryan Mills dans Taken. Il serait donc probable que l'envoûtante Léa Seydoux soit également de la partie dans ce 25e opus.

Dans les romans, James Bond s'est marié à deux reprises. Sa première femme, Tracy, qui apparaissait dans Au service secret de Sa Majesté, avait été tuée par Irma Bunt pour le compte d'Ernst Stavro Blofeld, l'un des plus grands ennemis de Bond. Au cinéma, elle était l'épouse 007 dans le film éponyme porté par George Lazenby. Tracy était incarnée par Diana Rigg, que l'on a récemment vue dans la peau de Lady Olenna Tyrell dans Game of Thrones. Sa deuxième femme, que les fans ne considèrent d'ailleurs pas comme une véritable épouse, est Kissy Suzuki, une ancienne actrice d'Hollywood redevenue ama, personnage central d'On ne vit que deux fois dans lequel Sean Connery campe un agent qui n'est plus que l'ombre de lui-même après la mort de Tracy. C'est après avoir éliminé Blunt et Blofeld que, blessé par une explosion et rendu amnésique, Bond se reconstruit avec Suzuki, laquelle tombe enceinte avant de le laisser partir pour une nouvelle aventure contée dans le roman inachevé, L'homme au pistolet d'or.