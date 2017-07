James Cromwell, 77 ans : L'acteur de Babe envoyé en prison

Le film Babe restera à jamais l'un des plus immédiatement associés à la carrière pourtant bien remplie de James Cromwell, qui y jouait le fermier Arthur Hoggett. Et ce n'est finalement pas si réducteur que cela, concernant l'acteur remarqué par ailleurs dans L.A. Confidential, La Ligne Verte, The Queen, W. : L'improbable président ou encore The Artist et attendu dans Jurassic World : Fallen Kingdom, tant celui-ci est un fervent défenseur de la cause animale.

Vegan, l'acteur américain n'hésite pas à militer contre les actes de cruauté envers les animaux, comme en 2013 à l'occasion d'une opération coup de poing dans l'Université du Wisconsin pour dénoncer des expérimentations menées sur des chats, mais aussi en faveur de l'environnement.

Toujours aussi engagé à 77 ans, le géant (2m01) du cinéma vient ainsi d'écoper d'une semaine de prison suite à une manifestation à Wawayanda, dans l'Etat de New York. Au sein d'un groupe de six personnes, il avait fait un sit-in pour protester contre l'installation d'une centrale électrique à gaz, arguant de l'impact nocif des émissions de carbone sur l'environnement local et sur le réchauffement climatique. Pour avoir bloqué la circulation et refusé de s'acquitter d'une amende de 375 dollars, le comédien s'est donc vu infliger une peine de prison de sept jours à purger à la prison du comté d'Orange.

Trois des six prévenus, dont Cromwell, ont refusé de payer l'amende : "Si nous ne restons pas unis, rien ne changera, a déclaré celui-ci. Le pouvoir au peuple." L'affaire est toutefois en appel et l'amende peut encore être payée d'ici au 14 juillet.