Jamie Dornan (50 Shades Darker) nu en 2002 : "Des belles fesses"

C'est ce qu'on appelle une casserole. Bien avant d'être une star du grand écran, Jamie Dornan a été un mannequin très courtisé – on se souvient encore de ses clichés torrides pour Calvin Klein. Pourtant, le bel irlandais a fait bien 'pire' que de poser en slip, le corps huilé. En 2002, Jamie a posé nu (!!!) avec deux autres mannequins pour la marque Abercrombie & Fitch.

C'est Seth Meyers qui a relancé le sujet lorsqu'il a invité sur son plateau la belle Malin Akerman, seule fille du trio sur ce fameux shooting. Une séquence très amusante où la jolie blonde se remémore cette drôle de séance aux côtés du futur Christian Grey. "Vous êtes en train de vendre des vêtements, c'est ça", se moque Meyers, avant que son invitée ne s'exprime sur le sujet, hilare. "C'est tout le débat. Je ne savais vraiment pas ce qu'on était en train de vendre, avoue-t-elle. On devait se préparer et après deux clichés, les vêtements sont tombés. Le photographe ne voulait aucun vêtement sur nous."

Et si sur la photo qu'elle avait posté en février 2015, Malin est encore en petite culotte alors que ses deux complices masculins (dont Jamie Dornan) sont totalement nus, la belle va finir elle aussi à poil, à courir dans l'herbe, de dos. "Ce sont de belles fesses d'ailleurs. C'est un cul sympa", commente l'actrice suédo-canadienne aujourd'hui âgée de 38 ans. Des propos qu'elle aurait également pu tenir à la vue de ce cliché en noir et blanc et extrait de ce même shooting, où l'on peut admirer le popotin de la star de Fifty Shades Darker.