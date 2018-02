Jamie Dornan : Sa femme Amelia n'a jamais vu un seul Fifty Shades

Si on savait que les parents de Dakota Johnson, Melanie Griffith et Don Johnson, n'avaient jamais vu un seul des films de la franchise Fifty Shades, qu'en est-il de l'épouse de Jamie Dornan, Amelia Warner ? Car la jeune femme, actrice et chanteuse vue dans Quills la plume et le sang, accompagne très régulièrement son amoureux lors des premières, et notamment celles de Cinquante nuances de Grey et sa suite, Cinquante nuances plus sombres.

"J'imagine que ce doit être dur pour vous de rentrer à la maison quand votre femme vous a vu comme 'ce type' et vous devez vivre avec ça", a confessé l'interprète de Christian Grey sur le plateau d'Ellen DeGeneres. "Je veux dire, je suppose... enfin j'aime penser qu'elle est plus amoureuse de moi que de ce type", ajoute l'acteur que l'on retrouvera dès le 7 février à l'affiche de Fifty Shades Freed (Cinquante nuances plus claires).

Et de préciser : "Elle n'a jamais vu les films ou autre... Je ne veux pas lui acheter un ticket." On imagine assez la mine décontenancée d'Amelia Warner devant les quelques scènes hot que son mari doit jouer avec Dakota Johnson.

Pour autant, la franchise érotico-romantique "n'a pas d'impact sur notre vie quotidienne", explique à The Independent Amelia Warner, dont le dernier album intitulé Visitors est sorti en 2017. "Rien n'a changé dans nos vies depuis 50 Shades. Le plus gros changement a été d'avoir des enfants", assure la jeune maman de Dulcie (née en 2013) et Elva (née en 2016). "Nous vivons maintenant dans les Cotswolds plutôt qu'à Londres. Nous nous sommes extraits de la frénésie. On ne parle pas de nous dans les journaux locaux", rajoute-t-elle.