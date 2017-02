Jamie Dornan : "Le sadomasochisme ne fait pas partie de mes coutumes"

Alors que Dakota Johnson confiait récemment avoir découvert bien des univers différents en faisant la rencontre des sex toys et autres jouets destinés à s'adonner au plaisir charnel, qu'en est-il de Jamie Dornan ? Discret sur la question, le père de famille marié a fini par y répondre, lors d'un entretien accordé à Version Femina.

À l'écouter, tourner trois films sur la saga Fifty Shades n'a pas changé sa vision de l'amour ou bien ses pratiques sexuelles. Même si Jamie Dornan avait confié avoir observé un dominant et son dominé lors de séances hot, tout ce qu'il pratique à travers son personnage ne l'attire pas. "Les pratiques de Grey ne sont pas ma tasse de thé, s'amuse l'intéressé. Je ne suis pas du tout dans ce genre de choses. Le sadomasochisme et autres pratiques de ce genre ne font pas partie de mes coutumes. Je suis un homme d'une simplicité extrême, à tous les niveaux."

Eh oui, Jamie Dornan mène une vie des plus simples, que ce soit au lit comme dans la vie de tous les jours, avec sa femme Amelia Warner et leurs deux filles de 3 et 1 an. "J'ai une vie plus normale que n'importe quel autre individu, assure-t-il. Je vis en pleine campagne en compagnie de mes moutons. Avec ma femme, nous avons choisi d'offrir à nos deux enfants une vie au calme loin de la ville et surtout du milieu hollywoodien. C'est très important pour mon équilibre et celui de ma famille. Je crois que c'est sans doute la raison pour laquelle je sais très bien gérer le succès."

Loin, très loin de l'univers érotique de Fifty Shades dont le deuxième volet, Cinquante nuances plus sombres, sort en salles chez nous. Plus dark et plus chaude encore, cette suite promet de faire grimper la température, comme le timide et simplet Jamie Dornan le confie sous des faux-airs coquins. "Les scènes d'amour n'ont jamais été un problème pour nous. Je crois que nous avons rapidement réussi à installer un climat de confiance et je pense que le public va le ressentir encore plus dans ce second volet", a-t-il lâché à Version Femina. Verdict dans les salles obscures !