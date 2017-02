Jamie Lynn Spears : Après le drame, sa fille Maddie gâtée pour la Saint-Valentin

Une semaine après l'hospitalisation de sa fille Maddie, qui avait fait une chute dans l'eau lors d'une sortie en véhicule tout-terrain, Jamie Lynn Spears est une maman rassurée. A l'occasion de la Saint-Valentin, elle a posté une photo de la demoiselle accompagnée d'un message...

Sur Instagram, la chanteuse et soeur de Britney Spears a dévoilé un cliché de sa fille de 8 ans, laquelle a quitté son lit d'hôpital et a pu rendre visite à ses camarades de classe. "Maddie n'est pas encore totalement prête à retourner à l'école mais ses médecins l'ont clairement autorisée à distribuer ses friandises pour la Saint-Valentin à ses camarades. Merci à @avery et @hersheycompany d'avoir fabriqué ces friandises qu'elle peut distribuer puisque je n'ai pas eu le temps d'en faire moi-même cette année. Cela l'a rendue si heureuse de voir ses amis et de pouvoir leur donner de si mignonnes douceurs. C'était un bon moment pour nous tous après ce qui s'est passé. Nous sommes si reconnaissants de fêter la Saint-Valentin avec ceux que nous aimons et on ne prend pas une seule seconde de la vie comme acquise. Joyeuse Saint-Valentin", a écrit Jamie Lynn Spears.

Maddie avait été secourue par des urgentistes après avoir passé plusieurs minutes sous l'eau à la suite d'une chute dans un lac alors qu'elle s'amusait sur un véhicule tout-terrain dans la propriété familiale à Kentwood (Louisiane), le 5 février. Rapidement, les médecins ont écarté tout risque de dommages cérébraux.