Britney Spears : Sa nièce Maddie dans un état critique après un grave accident

Grande inquiétude au sein de la famille Spears. Selon les informations de TMZ, la fille de Jamie Lynn Spears, Maddie, a été hospitalisée d'urgence après avoir été victime d'un grave accident survenu à bord d'un véhicule tout-terrain, dimanche 5 février à Kentwood (Louisiane).

D'après nos confrères, la fillette de 8 ans était à bord d'un véhicule hors route Polaris pour une "expédition de chasse" lorsque la voiture s'est brutalement "retournée". À la suite de l'impact, la jeune nièce de Britney Spears aurait été bloquée sous l'eau "pendant quelques minutes" et aurait perdu connaissance. TMZ ajoute qu'elle a été transportée par avion à l'hôpital et que Jamie Lynn Spears n'était pas au côté de sa fille au moment de l'accident.

Contacté par le magazine People, un porte-parole de la famille a démenti les propos rapportés par TMZ, sans toutefois apporter davantage de précisions. "Les détails rapportés par les médias au sujet de l'incident concernant la fille de Jamie Lynn Maddie, sont incorrects. Pour le moment, la famille Spears demande à ce que tout le monde respecte son intimité durant ce moment et apprécie toutes les prières et le soutien", a-t-on déclaré.

Jamie Lynn Spears, aujourd'hui âgée de 25 ans, a donné naissance à sa fille en juin 2008, lorsqu'elle avait seulement 17 ans. Le père de la fillette est son premier amour, Casey Aldridge (27 ans), dont elle s'est définitivement séparée en 2010. Depuis 2014, la chanteuse américaine est mariée à Jamie Watson, un homme d'affaires de 34 ans à la tête d'une société de communication, Advanced Media Partners.

Il y a moins d'un an, la jeune maman s'était épanchée avec tendresse au sujet de sa fille lors d'une interview accordée à People. "Elle a tellement un grand coeur. J'ai l'impression de l'avoir éduquée avec beaucoup d'honnêteté, mais aussi avec beaucoup d'amour. C'est une petite fille très heureuse, épanouie et il n'y a rien de plus qu'un parent puisse demander. Elle est ma plus grande fierté et le sera toujours", avait-elle déclaré.