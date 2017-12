Jana Kramer (Les Frères Scott) a perdu son bébé : "Je n'arrête pas de pleurer"

En partageant sa douleur sur les réseaux sociaux, elle qui "n'arrête pas de pleurer", la jeune femme de 34 ans tient ainsi à encourager toutes celles qui traversent le même drame pour trouver de l'aide et du réconfort. "Pour les femmes qui ont subi par le passé des fausses couches et qui ont besoin d'aide et d'un endroit pour pleurer le bébé qu'elles ont perdu, ou pour celles qui vivent ça en ce moment comme moi, qui sont en deuil et qui souffrent, soyons là les unes pour les autres", a-t-elle ajouté.

Jana Kramer et Mike Caussin sont les parents d'une petite fille, Jolie Rae, née en janvier 2016. Sept mois après la naissance du bébé, le couple s'était séparé à cause des infidélités répétées du sportif de 30 ans. Le footballeur, qui évolue l'équipe des Redskins de Washington, avait par la suite décidé d'intégrer un centre spécialisé pour soigner son addiction au sexe. Depuis, les jeunes parents avaient recollé les morceaux, comme l'avait prouvée une photo publiée début septembre sur le compte Instagram de Jana Kramer.