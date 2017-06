Jane Birkin et la mort de sa fille Kate : "Il y a beaucoup de culpabilité"

Actuellement sur les routes d'Europe, lancée dans une tournée symphonique avec l'album Birkin Gainsbourg, Jane Birkin revit. Trois ans après la mort de sa fille Kate Barry, à peine un an et demi après être sortie d'une terrible maladie, le sourire de Jane B. rayonne à nouveau. Dans une longue interview accordée à Marie Claire, la nouvelle Jane fait un point sur sa vie et se confie notamment sur sa fille disparue, et notamment sur le fait qu'elle a pu, par le passé, beaucoup s'épancher sur cette dernière.

"Quand mon frère a perdu son fils, il parlait de lui tout le temps, et à l'époque je trouvais ça étrange. Maintenant, je comprends, raconte-t-elle. Au début, j'ai fait ça un peu mais je me suis dit que ce n'était pas bien, de balancer ce poids. Et qu'est-ce que les gens peuvent dire ? C'est tellement un choc, même physique. Beaucoup de gens ont essayé de m'aider, mais peut-être que je ne voulais pas." Et de rajouter, encore visiblement marquée : "Il y a beaucoup de culpabilité, de : 'Si j'avais fait ci ou ça...' Ça n'arrête pas, dès le réveil."

Kate Barry, "une fleur sauvage qui arrive à vivre" encore

Aujourd'hui, trois ans après son décès – une chute du 4e étage de son appartement parisien -, la fille de la comédienne, réalisatrice et chanteuse, et du compositeur John Barry, vit toujours au travers de ses photographies. Pour le plus grand bonheur de sa mère. À Arles (aux Rencontres d'Arles qui se tiendront du 3 juillet au 24 septembre) seront notamment exposées ses photos de No Man's Land, ses "fleurs qui arrivent à pousser, malgré tout, dans les failles du ciment". Et sa mère de se prêter à la métaphore : "C'est comme elle : une fleur sauvage qui arrive à vivre, malgré toutes les difficultés. Quel courage, et comme ça lui ressemble !"

C'est une aussi une femme changée qui s'exprime. Croquant la vie à pleines dents, la chanteuse n'hésite pas à distiller ses conseils, dont le premier est de ne pas perdre un instant. "C'est dire les choses qu'on a eu trop de pudeur pour les dire jusque-là. Ces trucs américains, comme dire je t'aime, précise-t-elle. Aller voir les autres, s'intéresser à ce qu'ils font de leur vie. Les appeler. Les textos, les coups de fil, c'est gai."

D'amour, il en est également question lorsque Marie Claire demande si l'ex de Serge Gainsbourg, Jacques Doillon, Olivier Rolin ou encore John Barry se sent prête à retomber amoureuse. "J'aimerais tellement !", avoue la jeune septuagénaire, qui aime "bien être impressionnée".

Interview à retrouver en intégralité dans Marie Claire, N° 779 du 3 juin 2017.