Jane Fonda : Célibataire à 79 ans, elle a rompu avec Richard Perry

Elle est l'une des stars les plus légendaires à Hollywood. A 79 ans, Jane Fonda est de nouveau un coeur à prendre après avoir rompu avec son compagnon de longue date, Richard Perry. Mardi 24 janvier, le producteur de musique a ainsi confirmé l'information auprès du Page Six. "C'est vrai. Nous sommes toujours très proches", a-t-il confié.

L'actrice oscarisée et son ancien partenaire ont par ailleurs mis en vente "la semaine dernière" leur gigantesque propriété de Beverly Hills. "Ils vendent la maison car ils vivent séparément. Ils resteront amis", a déclaré un proche. Jane Fonda et Richard Perry (74 ans) avaient acquis cette propriété en 2012 pour la modique somme de 7,3 millions de dollars. La villa est composée de sept chambres et se répartit sur une surface de 660 mètres carrés. Les anciens amants en réclament aujourd'hui près de 13 millions de dollars.

La vedette de la série Grace et Frankie (diffusée sur Netflix) s'était mise en couple avec le réalisateur artistique en 2009, à la suite d'une opération à un genou. "J'ai trouvé un amant... Lorsque j'ai emménagé avec lui, j'étais toujours sur mes béquilles... Nous ne nous sommes pas séparés depuis", avait-elle déclaré en 2012 lors d'une interview accordée au tabloïd anglais The Sun.

En février 2015, elle avait tristement révélé au magazine DuJour que son compagnon était atteint de la maladie de Parkinson. "C'est quelqu'un de bien. C'est dur. Il a Parkinson. C'est une personne très gentille. L'une des choses que vous devriez rechercher lorsque vous cherchez un partenaire, c'est la gentillesse. On ne vous le dit pas quand vous êtes jeune, mais on devrait", avait-elle déclaré.

S'ils ont vécu près de huit années ensemble, Jane Fonda et Richard Perry n'étaient cependant pas mariés. Avant lui, la comédienne avait été mariée à Roger Vadim entre 1965 et 1973 (le couple a eu une fille, Vanessa, 48 ans), à Tom Hayden entre 1973 et 1990 (leur fils Troy a 43 ans et leur fille adoptive, Mary Luana, a 49 ans) et à Ted Turner entre 1991 et 2001