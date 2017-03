Jane Fonda, sa déclaration choc : Elle révèle avoir été violée

En interview avec l'actrice oscarisée Brie Larson (Room) pour Net-a-Porter The Edit, Jane Fonda s'est confiée de façon bouleversante. Elle n'a pas parlé de sa situation conjugale alors qu'elle vient de se séparer officiellement de Richard Perry, mais de questions nettement plus graves. Mise en confiance par la comédienne très engagée dans la défense des femmes agressées sexuellement, la star américaine de 79 ans s'est livrée sur un sujet particulièrement délicat, révélant pour la première fois avoir été victime de viol.

"J'ai été violée, j'ai été abusée sexuellement quand j'étais enfant. J'ai été renvoyée parce que je ne voulais pas coucher avec mon patron et j'ai toujours pensé que c'était de ma faute ; ou que je n'avais pas fait ou dit ce qu'il fallait. Je connais des jeunes filles qui ont été violées et qui ne savent même pas qu'elles l'ont été. Elles pensent que c'est parce qu'elles n'ont pas dit non de la bonne façon. L'un des grands accomplissements du mouvement pour les droits des femmes a été de nous faire réaliser que les viols et les agressions n'étaient pas de notre faute. Nous avons été abusées, et ce n'est pas juste", explique l'héroïne de Grace & Frankie.

La fille de la légende du cinéma américain Henry Fonda a connu des épreuves, et sa maman aussi. L'actrice n'avait que 12 ans quand sa mère, Frances Ford Seymour, s'est suicidée, à 42 ans. Un sujet terrible que Jane Fonda ne pouvait aborder avec son père. Masquant sa douleur et ses émotions jusqu'à ses 40 ans, elle a ensuite appris qu'enfant, sa mère avait aussi été abusée sexuellement. Des révélations qu'elle a faites en 2014 dans le cadre d'une conférence pour le Rape Treatment Center (centre pour les victimes de viols) : "Quand j'ai découvert cela, tout s'est effondré autour de moi. J'ai compris pourquoi la promiscuité, la chirurgie esthétique, la culpabilité, l'impossibilité d'aimer... Et j'ai été capable de lui pardonner et de me pardonner."