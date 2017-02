Janet Jackson maman à 50 ans : Ses frères donnent des nouvelles du bébé

En promotion pour leur nouvelle tournée mondiale qui fera escale au Royaume-Uni à l'occasion des 50 ans des Jackson Five, Tito et Jackie Jackson étaient invités sur le plateau de l'émission Good Morning Britain ce mardi 28 février.

L'occasion pour les deux anciens chanteurs du groupe de donner des nouvelles de leur célèbre famille, depuis la récente maternité de leur soeur Janet jusqu'aux débuts de leur nièce Paris dans le monde du show-biz. "Janet a eu un très beau petit garçon. Tout va bien. Tout le monde se porte à merveille, c'est formidable", a confié Jackie.

Un peu plus tôt dans le mois, un proche du clan confiait déjà au magazine People à quel point Janet "adorait son nouveau rôle de mère", après avoir donné naissance à son fils, prénommé Eissa Al Mana, en janvier dernier. A 50 ans, la chanteuse est très heureuse d'avoir enfin pu réaliser son rêve de fonder une famille avec son richissime mari Wissam Al Mana.

Après leur petit neveu, les Jackson Brothers ont ensuite évoqué les trois enfants du regretté Michael et notamment sa fille Paris, qui, à 19 ans, a décroché un rôle dans la série Star, de Lee Daniels.

"C'est dans leur sang. Ils ont grandi en nous regardant évoluer. C'est un milieu qu'ils adorent. Si c'est ce qu'ils veulent faire alors qu'ils foncent ! C'est comme ça qu'on voit les choses. Il y a beaucoup de talent dans la famille. On a beaucoup de chanteurs, d'acteurs et d'actrices. Chacun doit suivre ses rêves. C'est normal de vouloir faire comme ses parents ou leurs frères et soeurs, et c'est ce qu'ils font. On leur conseiller juste de garder la tête froide et fasse preuve de bon sens, c'est le plus important", a ajouté Tito.

