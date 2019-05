Jared Leto et ses abdos : à 47 ans, la star pose fièrement dénudée

Les années passent et Jared Leto peaufine ses abdos. À 47 ans, l'acteur et chanteur continue de poser fièrement musclé et dénudé sur Instagram. Dernier exemple en date ce 21 mai avec un nouveau portrait façon sortie de bain. Ou plutôt sortie de salle de sport.

Dans une interview accordée au GQ britannique en 2013, le comédien oscarisé s'était confié sur les secrets de son physique qui résiste étonnamment à l'épreuve du temps : "J'ai encore beaucoup de vices, mais l'alcool n'en fait pas partie, avait-il expliqué. Ça se résume sûrement au sommeil et à l'alimentation (...). Vingt solides années à suivre un régime végétarien/vegan et à prendre soin de moi. Ça aide certainement le processus de conservation."

Jared Leto se maintient d'autant plus en forme qu'il tourne actuellement le film Morbius, deuxième spin-off de l'univers de Spider-Man, qui sortira à l'été 2020. Il y joue le rôle principal du Dr. Michael Morbius qui se change en vampire en cherchant un remède, à base de chauve-souris, à une maladie du sang incurable.

