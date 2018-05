Jarry "heureux" : Sa déclaration d'amour à ses deux enfants

Pour accompagner ce tendre cliché qui préserve malgré tout le visage de ses jumeaux, Jarry commente : "Tellement fier de mes enfants ! Merci la vie je suis un homme heureux." Un témoignage auquel de nombreux fans ont rapidement répondu. "Vos enfants ont de la chance d'avoir un papa comme vous. Ils ne doivent pas s'ennuyer", déclare un premier abonné Instagram, "Je ne savais pas que vous aviez des enfants... Et en plus des jumeaux. Vous devez être un papa formidable." Parmi les messages figure celui de sa partenaire de plateau du Grand Bêtisier, Karine Ferri. L'animatrice, elle-même enceinte de son deuxième enfant, l'interpelle avec humour : "Donc on a les mêmes jouets !"

Jarry est papa de deux enfants depuis l'été 2016 et ce, grâce à une GPA (Gestation Pour Autrui) effectuée à l'étranger. En octobre dernier, l'humoriste de 40 ans s'était confié sur sa vie de famille à Thierry Ardisson : "Quand on se découvre homosexuel, on se dit que ça nous est interdit... et moi depuis que j'étais tout petit je m'imaginais papa. Le 30 juin 2016, ils sont nés. Ça a été un cri et une blessure et je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'être papa. Je suis tellement fier d'être papa."