Jarry, jeune papa de deux enfants : "Je suis tellement fier..."

Venu faire la promotion de son spectacle Atypique dans Salut les Terriens (C8) samedi 14 octobre 2017, l'humoriste Jarry a accepté d'évoquer sa paternité face à Thierry Ardisson.

L'artiste de 40 ans, papa depuis l'été 2016, a ainsi lâché les larmes aux yeux : "Quand on se découvre homosexuel, on se dit que ça nous est interdit... et moi depuis que j'étais tout petit je m'imaginais papa. Le 30 juin 2016, ils sont nés. Ça a été un cri et une blessure et je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'être papa. Je suis tellement fier d'être papa."

Ayant eu recours à une GPA (gestation pour autrui) à l'étranger pour réaliser son rêve de paternité, Jarry a conscience qu'une partie plus conservatrice des Français peut s'en prendre à lui... mais il assume ses choix et milite pour une société plus ouverte. "C'est difficile. Il y a encore des gens dans la rue qui me disent 'Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?' ou 'Elle est où la maman ?', 'Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants ?' J'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui les gens ne se disent pas 'C'est quoi le mal en fait d'aimer ?' Je comprends pas, c'est comme la Manif pour tous qui nous sort une affiche qui compare des enfants à des légumes...", a-t-il lancé attristé.

Côté actualité, Jarry sera sur la scène de l'Olympia les 21 et 22 octobre prochains.

Une séquence émouvante à retrouver dès à présent dans notre player vidéo.