Jarry "sous le choc, triste et abattu" : "J'ai vécu un moment traumatisant"

Jarry vient de vivre une expérience qui l'a beaucoup marqué. Ce jeudi 4 juillet 2019, l'humoriste de 41 ans a révélé à ses abonnés Instagram qu'il avait accompagné l'un de ses fils, âgé de 3 ans, à l'hôpital. Ce dernier s'était ouvert l'arcade sourcilière, ce qui nécessitait quelques points de suture. Et ce qu'il a vu aux urgences l'a beaucoup attristé.

"J'ai vécu un moment horrible et traumatisant", a tout d'abord confié Jarry, en vidéo. Il a ensuite apporté son soutien à tous les hôpitaux de France qui manquent clairement de moyens au point de ne pas pouvoir assurer une véritable bonne prise en charge. "Ce que j'y ai vu m'a beaucoup affecté. J'ai vu des gens fatigués, éreintés et des gens qui ne savent même plus comment répondre à la demande tellement les moyens manquent. J'ai été profondément triste de voir comment mon fils de 3 ans a été traité. On ne peut pas accepter qu'entre nous, humains, on puisse en arriver là. Donc je demande vraiment des moyens pour que ces gens puissent travailler dignement et avoir le temps d'accueillir les gens avec de l'humain et de la pédagogie", a ensuite confié le papa, sous le choc.

En légende de sa publication, Jarry a précisé que son fils allait bien et que lui était toujours "sous le choc, triste et abattu". Il a mentionné le président de la République Emmanuel Macron afin de l'interpeller sur la situation et a une fois de plus apporté son soutien au personnel médical.