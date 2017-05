Jason Aldean : Drôle de photo pour annoncer la grossesse de sa femme Brittany...

Dans le monde très américain de la country music, Jason Aldean est depuis une douzaine d'années une machine à tubes, abonné au sommet des charts et aux passages radio. Et sur Instagram aussi, l'artiste de 40 ans réalise un carton à chaque nouvelle parution : la dernière en date totalise à l'heure où nous écrivons ces lignes plus de 190 000 adhésions, et ce n'est pourtant pas à la qualité de la photo qu'il le doit ! Mais plutôt son audace et son côté folklo...

Marié depuis le 21 mars 2015 avec Brittany Kerr, 28 ans, qu'il a connue en 2012 en tant que participante du télé-crochet American Idol et pour laquelle il a quitté sa femme - et son amour de jeunesse - Jessica Ussery, Jason Aldean a révélé qu'ils attendent leur premier enfant.

"Ç'a été dur de garder le secret mais nous ne saurions être plus heureux d'ajouter un membre à notre famille. Cette année ne fait qu'aller de mieux en mieux", a-t-il écrit sur Instagram en légende de la fameuse image : se mettant en scène dans leur cuisine (rustique), Jason, T-Shirt "baby daddy" sur le dos et "dad bod" (le petit bidon très "papa") moulé dedans, est accroupi avec l'un de leurs chiens (son bouledogue Athens), tandis que Britanny, encore toute svelte dans son T-Shirt "baby mama" et son micro-short, prend une pose de pin-up avec l'autre. Le four est grand ouvert, laissant voir un petit pain sur la grille, soit l'exacte illustration de l'idiome anglais "bun in the oven" ("pain dans le four") que le chanteur a inscrit en hashtag : l'équivalent anglo-saxon de la très chic expression, en français, "polichinelle dans le tiroir".

De son premier mariage, Jason Aldean, qui vit dans une immense propriété toute proche de Nashville, est déjà le père de deux grandes filles, Keeley (14 ans) et Kendyl (10 ans). La superstar de la country, dont le revenu annuel était estimé à 43,5 millions de dollars en 2015 par le magazine Forbes, prépare actuellement son huitième album après le succès de They don't know (370 000 exemplaires vendus), dont le single-titre, quatrième à en être extrait, vient tout juste d'être mis en radio.