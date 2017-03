Jason Derulo en couple : Le chanteur décide de se montrer discret

La vie amoureuse des célébrités passionne leurs millions d'admirateurs et les médias ! Cet intérêt et la pression qu'il engendre sont, dans certains cas, à l'origine de séparations. Jason Derulo, qui en a fait la triste expérience, a retenu la leçon : de nouveau en couple, le chanteur et sa petite amie ont décidé de faire preuve de discrétion...

Après deux histoires d'amour médiatisées avec la chanteuse Jordin Sparks et le mannequin Daphne Joy, Jason Derulo joue la réserve ! L'artiste de 27 ans a révélé sa nouvelle stratégie amoureuse au cours de plusieurs interviews pour la promo de son nouveau single, intitulé Swallah (feat. Nicki Minaj et TY Dolla $ign).

"Cette fois, j'essaye de procéder différemment. Je suis super discret, nous ne faisons pas de tapis rouge ensemble", a confié Jason Derulo dans l'émission de radio The Breakfast Club. Cette volonté de cacher sa romance du grand public ne l'a pas empêché d'échanger, avec sa compagne, des déclarations pour la Saint-Valentin.