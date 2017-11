Jason Momoa (Aquaman) et Lisa Bonet : Mariage surprise après douze ans d'amour

On les pensait mariés depuis déjà dix ans, mais il n'en était rien... Selon les informations du magazine People, Jason Momoa (Game of Thrones mais aussi prochainement Justice League et Aquaman) et Lisa Bonet (The Cosby Show) se sont mariés début octobre lors d'une cérémonie intime, scellant ainsi douze années d'amour. Aucune autre information n'a pour le moment été révélée.

L'acteur de 38 ans et la comédienne de 49 ans (maman de Zoë Kravitz, 29 ans en décembre) avaient été présentés l'un à l'autre par des amis communs lors d'une fête en 2005. Entre les deux stars, le coup de foudre fut immédiat. À l'époque, le beau gosse originaire d'Hawaï n'était pourtant pas célibataire puisqu'il fréquentait depuis 1999 l'actrice Simmone MacKinnon, sa partenaire de la série Alerte à Malibu dans laquelle il avait fait ses débuts d'acteur.

Jason Momoa et Lisa Bonet (précédemment mariée à Lenny Kravitz entre 1987 et 1993) sont parents d'une fille et d'un garçon, Lola Iolani (10 ans) et Nakoa-Wolf (8 ans). Papa gaga, le comédien n'est jamais très loin des siens lorsqu'il est en tournage, sa famille lui rendant régulièrement visite entre deux scènes.