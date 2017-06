JAY-Z face à Beyoncé : Le rappeur admet ses infidélités et évoque leurs jumeaux

JAY-Z passe aux aveux. Quatre ans après la sortie de Magna Carta Holy Grail, le rappeur a finalement dévoilé ce jeudi 29 juin son treizième album studio, un nouvel opus très attendu par les fans. Intitulée 4:44 et disponible uniquement sur sa plateforme Tidal, cette pépite composée de dix chansons est une réponse franche à son épouse Beyoncé, qui avait évoqué dans l'album Lemonade les infidélités de son mari.

À coeur ouvert, Hova admet aujourd'hui dans ses chansons qu'il a bien trompé sa femme, lui demandant pardon et la remerciant d'être toujours à ses côtés malgré les moments difficiles, lui qui s'en est longtemps voulu d'avoir "failli laisser partir la meilleure des femmes". Une déclaration extraite de Family Feud. Dans cette même chanson, l'homme de 47 ans affirme qu'il a tourné la page de son adultère, exhortant la fameuse "Becky" à se tenir éloignée. "Laisse-moi tranquille Becky / Un homme qui ne prend pas soin de sa famille ne peut être riche".

Des remords, de l'amour et beaucoup de reconnaissance

Dans les paroles du titre éponyme 4:44, le chanteur américain confie par ailleurs son regret d'avoir "couru les femmes", affirmant qu'il a fallu que son enfant (Blue Ivy, 5 ans) "soit né pour voir à travers les yeux d'une femme". Mieux, JAY-Z a profité de 4:44 pour évoquer pour la toute première fois ses jumeaux nés début juin et dont les prénoms n'ont toujours pas été révélés. "Il a fallu que mes jumeaux naturels naissent pour croire à des miracles / Il m'a fallu tant de temps pour écrire cette chanson / Je ne te mérite pas", chante-t-il.

Et d'ajouter : "Et si mes enfants le savaient / Je ne sais même pas ce que je ferais / S'ils ne me regardent plus de la même façon / Je mourrais probablement de honte (...) À quoi bon un ménage à trois lorsque tu as ton âme soeur ? / Tu as risqué ça pour Blue ? / Mon coeur se brise lorsque je pense au jour où j'ai dû lui expliquer mes erreurs."

Plein de remords, JAY-Z prend sa part de responsabilité pour le jour où Beyoncé a fait une fausse-couche, moment dramatique qu'il révèle également pour la première fois. "Je m'excuse / J'ai vu l'innocence quitter tes yeux / Je suis encore en deuil de cette mort / Je m'excuse / Comme je n'étais pas présent / Ton corps ne pouvait pas l'accepter", glisse-t-il, toujours dans la chanson 4:44.

L'épisode de l'ascenseur avec Solange mentionné

Au micro de iHeartRadio, l'artiste a confié cette nuit (29 juin) que ce morceau était sans doute l'une de ses "meilleures chansons". "4:44 est un titre que j'ai écrit, et c'est le noeud de l'album, il se situe juste au milieu. Je me suis réveillé littéralement à 4h44 du matin pour écrire cette chanson. C'est donc devenu le titre de l'album. C'est le titre éponyme parce que c'est une chanson puissante, et je pense que c'est l'une des meilleures chansons que j'aie écrites", a-t-il déclaré selon le site Hypebeast.

Pour ce nouvel album, JAY-Z s'est entouré de nombreux autres artistes, tels que Damian Marley et Frank Ocean. Il a également crédité les membres de sa propre famille puisque sa mère Gloria mais aussi Beyoncé interviennent sur le titre Family Feud. Enfin, la voix de la petite Blue Ivy est entendue sur la dernière chanson de l'opus, Legacy, tandis que sa belle-soeur Solange Knowles, ainsi que leur violent clash dans l'ascenseur, sont mentionnés dans Kill Jay Z. "Tu as provoqué Solange / En sachant tout du long que tu n'avais qu'à avouer tes torts", chante-t-il.

Avec cet album, JAY-Z le repenti signe donc un come-back plein de sincérité et d'espoir. Les rumeurs de divorce autrefois chuchotées dans la presse paraissent loin, très loin...