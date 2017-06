Beyoncé et Jay-Z : Leurs jumeaux sont enfin sortis de l'hôpital

Beyoncé et Jay Z ont agrandi leur famille au courant du mois de juin en accueillant des jumeaux, une fille et un garçon, dont la date de naissance exacte a été soigneusement gardée secrète. Nés prématurément, ce qui est assez courant pour des jumeaux, les bébés du couple Carter n'a malheureusement pas pu regagner le nouveau domicile familial situé à Malibu pour cause de "problème mineur".

Très probablement atteints de la jaunisse selon TMZ, maladie sans gravité qui touche 90% des prématurés, les jumeaux de la chanteuse de 35 ans et du chanteur-producteur de 47 ans ont été contraints de rester plusieurs jours au Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Angeles, où Beyoncé a accouché. Traités par photothérapie - la procédure consiste à positionner le bébé nu dans un berceau spécial, les yeux protégés, tandis qu'agit une lumière vive, bleue ou blanche - les bébés sont à présent rétablis.

Toujours très bien informé, citant des sources familiales, TMZ annonce que Beyoncé a enfin pu rentrer chez elle avec ses bébés ce week-end. Malgré la bien heureuse nouvelle, les prénoms des jumeaux, quant à eux, restent toujours un mystère.

En attendant d'acheter un véritable pied-à-terre à Los Angeles, Beyoncé et Jay loue une somptueuse propriété sur les hauteurs de Malibu et face à l'océan Pacifique pour la modique somme de 400 000 dollars. C'est dans ce petite havre de paix que le couple superstar va ainsi débuté sa vie à quatre, avec leur fille aînée Blue Ivy, 5 ans. TMZ avance également que les jeunes parents n'ont pas prévu de partir en vacances cet été, qu'ils resteront à Los Angeles avec leurs trois enfants.

Largement récompensée dimanche 25 juin lors de la cérémonie des BET Awards, Beyoncé a adressé un message à l'assistance malgré son absence. "Merci BET pour ce prix et pour votre soutien énorme pour Lemonade. Cela a été une aventure d'amour, un aventure qui célèbre notre culture, qui honore le passé et qui appréhende le présent et le futur avec espoir et détermination. Merci à ma mère Tina Knowles-Lawson d'être ma plus grande enseignante, celle qui exerce une influence constante. Merci à toute ma famille pour tout son amour. À mon équipe de Parkwood, merci. Et merci à tous les fans, à ma Beyhive, pour son accompagnement. Je vous aime et je vous apprécie. Et à toutes les personnes présentes à la cérémonie ce soir, vous êtes tous magnifiques. Et à la maison, merci, et passez une excellente soirée. Beyoncé", a-t-il ainsi été lu par les chanteuses Chloe x Halle, protégées de son label Parkwood Entertainment.

Olivia Maunoury