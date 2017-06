Beyoncé maman : Ses jumeaux nés prématurément et atteints de la jaunisse ?

Les suspicions allaient bon train depuis plusieurs jours, elles ont fini par être confirmées. Beyoncé et Jay Z sont devenus parents de jumeaux la semaine dernière, sans que la date précise de leur naissance ne soit connue. "Ils sont absolument ravis et ont commencé à partager la nouvelle avec leurs familles et leurs amis", a indiqué un proche du couple à People tandis que Mathew Knowles, le père de Beyoncé, s'est enthousiasmé de l'arrivée de ses deux nouveaux petits-enfants sur Twitter. "Ils sont là", a posté l'ancien manager de Queen B, nouvellement grand-père d'une petite fille et d'un petit garçon. Des ballons portant les inscriptions "It's a boy" et "It's a girl" ont été apportés par une anonyme à l'hôpital où a accouché Beyoncé, le Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Angeles.

Quelques heures après l'officialisation de la naissance des jumeaux, TMZ a annoncé que quelques complications étaient survenues après l'accouchement, évoquant un "problème mineur". Le site américain, toujours très bien informé, relaye à présent que les nouveau-nés de Beyoncé et Jay Z, nés prématurément, sont toujours hospitalisés et qu'ils sont traités par photothérapie. Une information délivrée par l'entourage des deux superstars qui ne souhaite pas apporter davantage de précisions.

Comme l'indique TMZ, le traitement par photothérapie est largement utilisé pour soigner les cas de jaunisse, maladie sans gravité qui touche 90% des prématurés. La procédure consiste à positionner le bébé nu dans un berceau spécial, les yeux protégés, tandis qu'agit une lumière vive, bleue ou blanche. La jaunisse provient le plus souvent d'une simple immaturité transitoire du foie, liée à la naissance prématurée du bébé.

Une chose est pourtant certaine, Jay Z a été aperçu avec le sourire dans la matinée du 19 juin, au cours d'une sortie dans le quartier de West Hollywood. Preuve que l'hospitalisation de Beyoncé et de leurs jumeaux n'est pas alarmante.

Olivia Maunoury