JAY-Z : Une soirée à 110 000 dollars pour l'anniversaire de son ami

JAY-Z, 48 ans, est l'une des célébrités les plus fortunées de la planète ! C'est également une des plus généreuses. Le mari de Beyoncé l'a prouvé ce week-end en célébrant l'anniversaire d'un ami de longue date, une soirée à plus de 110 000 dollars (plus de 90 000 euros).

Plutôt que d'assister au NBA All-Star Game en compagnie de son épouse, leur fille aînée Blue Ivy et sa belle-mère Tina Knowles, JAY-Z a profité d'une soirée mémorable entre copains. L'auteur de l'album 4:44 et 7 de ses plus proches amis ont sillonné les restaurants et boîtes de nuit huppés de New York pour les 50 ans de Juan Perez, dit OG Juan.

Le marathon nocturne a débuté au Zuma, dans le quartier de Midtown Manhattan. La joyeuse bande a dîné pour 13 000 dollars, dont 6000 de vins avec des bouteilles de Château de Haut-Brion (1989) et du Domaine de la Romanée-Conti (1990). Elle s'est ensuite rendue au restaurant Made in Mexico, toujours à Manhattan. C'est JAY-Z qui a réglé l'addition de 9000 dollars (soit plus de 7200 euros).

Le rappeur, agent d'athlètes et homme d'affaires, et sa clique ont fini leur folle nuit au Playroom. Ils n'y ont bu que du champagne Ace of Spades d'Armand de Brignac, dont JAY-Z est le propriétaire. 80 000 dollars de bouteilles, plus 11 000 dollars de pourboire pour la serveuse, une certaine Dayhana. Les fêtards ont dépensé au bar la coquette somme de 91 135 dollars.